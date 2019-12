Premio “Sport&Cultura”, la Roma candidata per la vicenda Nura

Venerdì 13 dicembre dalle 19 torna il premio “Sport&Cultura”, evento targato Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), che sarà ospitato dal Salone d’Onore del Coni, a Roma. Una manifestazione, all’insegna dello sport e della passione, nata nel 2004, in occasione del decennale della fondazione di Asi, per richiamare l’attenzione sui valori che l’Ente incarna quotidianamente: sport e cultura, appunto.

L’evento è istituito in ambito nazionale per premiare l’Ente/Amministrazione, l’azienda e/o le persone che siano distinte per il proprio operato. Cinque le sezioni istituite. Alle tre storiche, si aggiungono, dal 2019, una sezione dedicata ai media – Premio Media – ed una speciale rivolta ai personaggi sportivi – Premio Sportivo dell’anno – intitolata a Carlo Pedersoli.

Tra le candidate anche la Roma per la storia legata a Nura che, dopo un problema al cuore ha smesso di giocare. La società ha deciso di non lasciarlo solo, offrendogli un ruolo in società.