Il numero 7 giallorosso parteciperà domani sera alla cerimonia. Insieme a lui premiato anche Gattuso

Redazione
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Pellegrini, il ritorno che vale un acquisto: la sosta come trampolino verso Gasperini

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In attesa di tornare in campo, Lorenzo Pellegrini domani sera riceverà il Premio Giuseppe Colalucci. La cerimonia, giunta alla dodicesima edizione, si terrà alle ore 20 nella cornice del Circolo Antico Tiro a Volo di Roma e vedrà protagonista anche il numero 7 giallorosso, scelto tra le personalità da premiare in questa edizione. Il riconoscimento, dedicato alla memoria del giornalista e avvocato romano Giuseppe Colalucci, negli anni è diventato un appuntamento capace di riunire esponenti del mondo dello sport, del giornalismo, della cultura e delle istituzioni, premiati per il percorso e per i risultati raggiunti nei rispettivi ambiti. Insieme a Pellegrini saranno quindi premiati anche altri volti noti dello sport italiano, tra cui Angelo Binaghi, presidente della FITP, Ubaldo Righetti e il commissario tecnico della Nazionale Gennaro Gattuso.

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