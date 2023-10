Premio AICS “Beppe Viola”, lunedì 23 ottobre alle ore 17 la cerimonia

Giovedì 19 ottobre 2023 alle ore 11 presso la sede della Figc in via Allegri, a Roma, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del Premio AiCS di cultura sportiva “Beppe Viola”, giunto alla quarantesima edizione. Saranno svelati i nomi delle personalità a cui è stato assegnato il premio, che si andranno ad aggiungere ad una lista prestigiosa che dal 1984 fino ad oggi. I riconoscimenti saranno consegnati lunedì 23 ottobre alle 17 nella prestigiosa sede del Salone d’Onore del CONI: la cerimonia sarà condotta da Marco Lollobrigida, vicedirettore di Rai Sport, anche lui tra i premiati nelle passate edizioni. La premiazione sarà trasmessa in diretta streaming sulle pagine Facebook di Sport In Oro, Torneo Beppe Viola e Aics Nazionale, oltre che sull’App di Rete Oro.