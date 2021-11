Premier League ucraina: sconfitta per il Zorya, prossimo avversario della Roma

A Leopoli passa lo Lviv per 2-1. Giovedì all'Olimpico la sfida con i giallorossi

Sconfitta in campionato per il Zorya, prossimo avversario della Roma in Conference League. Gli ucraini perdono a Leopoli contro lo Lviv 2-1. Zorya in svantaggio di due gol nel primo tempo, nella ripresa accorcia le distanze Lunyov ma non trova il pari. Giovedì la sfida con i giallorossi, che con una vittoria troverebbero la qualificazione, dopo lo 0-3 dell'andata.