Premier League, i migliori acquisti di sempre: Salah 11°, vince Ronaldo

I tifosi della Roma ricordano ancora con rammarico la cessione di Mohamed Salah al Liverpool. Nell’estate del 2017, l’egiziano, dopo 83 partite e 34 gol in giallorosso, si trasferì in Inghilterra per 42 milioni più altri 8 di bonus. Un affare che, tre anni e mezzo dopo la sua ufficializzazione, è considerato uno dei migliori della storia della Premier League. Ad affermarlo, la redazione di “Transfer Show” – programma in onda su “Sky Sport News” – che ha stilato la classifica dei migliori acquisti di sempre nel campionato inglese. Il passaggio di Salah al Liverpool si piazza all’undicesimo posto, appena fuori dalla top ten comandata da Cristiano Ronaldo (Manchester United). Sul podio altri due “mostri sacri” come Thierry Henry ed Eric Cantona, mentre l’unico italiano è Gianfranco Zola, quindicesimo. Assente l’altro ex romanista Alisson.

Questa la classifica: