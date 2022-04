Premier League, beffa Leicester in casa dell’Everton: Richarlison fa 1-1 al 92′

La squadra di Brendan Rodgers va avanti nei primi minuti con Barnes, ma si fa raggiungere nel recupero

La febbre da Roma-Leicester è già altissima e in poche ore l'Olimpico farà già registrare il sold out. La squadra di Mourinho è in un ottimo momento, dopo il buon pareggio di Napoli sabato andrà a San Siro per sfidare l'Inter e poi farà visita alle Foxes nell'andata della semifinale di Conference League. Questa sera la squadra di Brendan Rodgers è tornata in campo stasera nel recupero della 18esima giornata in casa dell'Everton. Leicester subito in vantaggio dopo 5 minuti con Barnes, poi nel finale la beffa con il pareggio di Richarlison al 92'. Le Foxes salgono così a 41 punti, al nono posto, lontano dai posti europei ma anche dalla zona a rischio.