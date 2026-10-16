Cesare Prandelli, ex calciatore e allenatore con una brevissima parentesi anche alla guida della Roma ed ex CT dell'Italia vicecampione d'Europa nel 2012, ha rilasciato un’intervista a La Repubblica parlando del buio cammino delle italiane in Champions League. “La Champions è un torneo a parte, fuori scala per i nostri standard. È come correre contro delle vetture da Formula 1: troppo veloci, intense e imprevedibili. Avete visto il Villarreal contro il Napoli? La squadra di Allegri era partita bene, ma poi è stata travolta dalla sfrontatezza di chi non ha paura di osare", ha affermato Prandelli. Che poi ha parlato così della Roma, reduce dall'amara sconfitta contro il Real Madrid all'Olimpico: "Meritava di vincere. Se gioca sempre così, farà più strada delle sue rivali italiane, che invece sono un po’ in difficoltà. Mourinho è stato geniale nel rivoluzionare la formazione”.