Posta una foto al giorno di Florenzi: lui risponde su Twitter e gli invia la maglia autografata

Una foto di Florenzi ogni giorno per 227 giorni. È quanto ha fatto su Twitter il tifoso “Ragnar Lothbrok” (nome di un re semi-leggendario che avrebbe regnato su Svezia e Danimarca nella seconda metà del IX secolo), che per quasi un anno ha pubblicato ogni giorno un’immagine di Alessandro Florenzi con l’obiettivo di attirare la sua attenzione e ricevere la sua maglia autografata. E dopo tanti sforzi è arrivata la risposta dell’ex capitano della Roma, ora al Valencia: “Te la sei meritata! Mandami il tuo indirizzo in direct e ti spedirò la maglietta autografata”. Il fan del terzino è quindi riuscito a esaudire il suo sogno dopo oltre sette mesi dall’inizio della sua “avventura” social, iniziata ai tempi in cui Alessandro indossava ancora la maglia giallorossa. Anziché quella della Roma, avrà la maglia del Valencia ma per lui non sarà un problema.