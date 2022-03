Portogallo-Turchia: in tribuna Sergio Oliveira a tifare per i lusitani

Il centrocampista della Roma che ha approfittato dei cinque giorni liberi concessi da Mourinho per volare nel suo Paese

Pubblico delle grandi occasioni all'Estadio Do Dragao di Oporto per Portogallo-Turchia, gara valevole per i playoff europei di qualificazione ai mondiali in Qatar 2022. In tribuna, a fare il tifo per i lusitani, c'è anche Sergio Oliveira, come testimonia una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Il centrocampista della Roma che ha approfittato dei cinque giorni liberi concessi da Mourinho per volare nel suo Paese.