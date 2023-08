Portogallo, Thinking Football Summit: ci sarà anche Tiago Pinto

L'evento avrà luogo dal 7 al 9 settembre ad Oporto. Lo scorso anno aveva partecipato anche Josè Mourinho, ricevendo anche un premio per il grande contributo al calcio internazionale

Dal 7 al 9 settembre si svolgerà ad Oporto la seconda edizione del Thinking Football Summit. L'evento organizzato dalla Liga Portugal ha come scopo quello di riunire prestigiose personalità del mondo calcistico. Secondo una comunicazione ufficiale della Liga Portoghese, sarà presente all'incontro anche Tiago Pinto, insieme ad altri personaggi del panorama italiano come Paulo Sousa (allenatore della Salernitana), Marco Castellana (responsabile digitale della Juve) e Jacopo Romeo (responsabile della comunicazione dell'Udinese). Questa edizione del summit sarà dedicata a discutere di argomenti del mondo sportivo tra cui gestione dello sport, marketing, calcio femminile e moltissimi altri temi. Lo scorso anno aveva partecipato a questo evento anche Josè Mourinho che, insieme a Jorge Mendes e Paulo Futre, hanno ricevuto il premio del Thinking Football Summit per i loro eccezionali contributi al calcio internazionale.