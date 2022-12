Portogallo, secondo giorno di lavoro per la Roma in vista dell’amichevole col Cadice

La Roma è arrivata ieri pomeriggio in Portogallo dove rimarrà a lavorare per una settimana. La squadra alloggerà in un lussuoso resort del posto, dove questa mattina ha svolto un'attivazione muscolare. Lavoro personalizzato invece per Wijnaldum, Tahirovic e Darboe. Presente con la squadra anche Belotti nonostante la lesione muscolare non sia del tutto guarita. Per questo il 'Gallo' è rimasto in hotel con con i compagni. In giornata è anche prevista una riunione tecnica prima del trasferimento all'Estadio Municipal, per la partita contro il Cadice, in programma questa sera alle 20 italiane.