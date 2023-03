Portogallo, Rui Patricio: “Orgoglioso di rappresentare la Nazionale”

Ieri il Portogallo, impegnato come l'Italia nelle partite di qualificazione agli Europei del 2024, ha battuto 4-0 il Liechtenstein. I gol decisivi sono stati segnati da Ronaldo, che ha fatto doppietta, Bernardo Silva e Joao Cancelo. In porta dal 1', Rui Patricio che non ha permesso alla squadra avversaria di gonfiare la rete. Il portiere giallorosso ha condiviso sui suoi canali social la gioia per la vittoria e la fierezza di indossare la maglia della Nazionale dopo la delusione del Qatar dove la squadra era stata eliminata dal Marocco ai quarti. Queste le parole di Rui Patricio su Instagram: “Sempre un orgoglio rappresentare la nostra Nazionale. Forza Portogallo!”