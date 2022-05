Portogallo, Rui Patricio convocato per le sfide di Nations League

I lusitani sono attesi dagli impegni contro Spagna, Svizzera e Repubblica Ceca

Poco dopo la fine del campionato torneranno le nazionali. Dopo la convocazione di Zalewski per le gare della Polonia in Nations League è arrivata anche quella di Rui Patricio. Il portiere della Roma, che ha già vinto il trofeo nel 2019, difenderà i pali della sua nazionale con la quale giocherà anche il Mondiale in Qatar. I lusitani sono attesi dagli impegni contro Spagna (2 giugno), Svizzera (andata il 5 e ritorno il 12 giugno) e Repubblica Ceca (9 giugno).