Portogallo, Rui Patricio convocato per le gare di qualificazione al Mondiale

Il portiere giallorosso è vicino al traguardo delle 100 gare in nazionale che potrebbe raggiungere nei prossimi impegni

Rui Patricio è presente tra i 24 convocati del ct. Fernando Santos del Portogallo per le prossime gare di qualificazione al Mondiale in Qatar 2022 contro Lussemburgo, Irlanda e Serbia. Il portiere giallorosso è un pilastro della nazionale portoghese con la quale ha vinto un Europeo e una Nations League, oltre un bronzo in Confederations Cup. L'estremo difensore è prossimo al traguardo delle 100 gare in nazionale, che potrebbe raggiungere proprio nei prossimi impegni.