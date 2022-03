Portogallo, Rui Patricio convocato per i playoff Mondiali

L'estremo difensore giallorosso è stato convocato dalla sua Nazionale per gli spareggi Mondiali in programma per il 24 marzo

Redazione

La nazionale portoghese ha diramato la lista dei convocati per gli spareggi per i prossimi Mondiali del Qatar. Fernando Santos, C.T del Portogallo, ha scelto ancora una volta Rui Patricio per la porta. Il portiere giallorosso sarà con ogni probabilità il titolare nelle partite fondamentali per il futuro della sua Nazionale. Cristiano Ronaldo e compagni potrebbero incontrare gli Azzurri di Mancini in finale dei playoff, in caso che tutte e due le formazioni vincano il turno preliminare, una contro la Turchia e l'altra contro la Macedonia.