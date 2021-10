Portogallo, nell’amichevole contro il Qatar Rui Patricio parte dalla panchina

Martedì i lusitani affronteranno il Lussemburgo in una sfida valida per la qualificazione al mondiale

Nel Portogallo impegnato questa sera nell’amichevole contro il Qatar, Rui Patricio non parte titolare. La sfida contro la nazionale qatariota precede la gara valevole per qualificazioni ai Mondiali 2022 – che si terranno proprio in Qatar – contro il Lussemburgo martedì 12 ottobre alle 21:15. Nell’ultima gara il Portogallo ha battuto 3-0 il Lussemburgo. Il successo ha permesso agli uomini di Fernando Santos di consolidare il primato del girone a 13 punti, segue la Serbia (11).