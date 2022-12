Portogallo, Mourinho si allontana: spunta anche la candidatura di van Gaal

Mourinho non è intenzionato a lasciare la Roma per allenare il Portogallo. La nazionale non è nei suoi programmi e il presidente della Federcalcio portoghese si guarda intorno. Secondo quanto riportato da Caciomercato.it spunta la candidatura di van Gaal. L'olandese ha lasciato gli 'Orange' dopo il Mondiale. Vive da anni in Portogallo insieme alla moglie e non ha chiuso la porta all’ipotesi di un approdo in panchina: “Sono di nuovo in pensione adesso ma ascolterò la proposta se dovessero chiamarmi. Di più non posso dire”. L'altro nome è quello di Paulo Sousa.