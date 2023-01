Portogallo, Joao Costa convocato con l’Under 18 per uno stage a fine gennaio

I giovani della Primavera della Roma non stanno attirando solo l'attenzione di José Mourinho, ormai diventato il migliore degli ultimi anni in questo dato a Trigoria. Tra questi c'è Joao Costa, che è stato convocato dal Portogallo under 18 per uno stage di preparazione che si terrà dal 23 al 25 gennaio. Il classe 2005, trequartista ed esterno, è nato in Brasile ma ha passaporto portoghese, è arrivato a Trigoria nel 2021 e ora ha preso anche una dimensione internazionale.