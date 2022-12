Portogallo, Gomes è pronto ad aspettare Mourinho fino al termine della stagione

Le sirene portoghesi si fanno sempre più forti per lo Special One che proprio oggi volerà in Portogallo per il ritiro con la Roma

La vicenda Mourinho-Portogallo continua. A insistere è il quotidiano portoghese Record secondo il quale Fernando Gomes, presidente della FPF, sarebbe disposto ad aspettare lo Special One fino alla fine della stagione. Il nome del tecnico romanista sarebbe quindi in pole per sostituire l'attuale tecnico Fernando Santos. Almeno nelle intenzioni della Federazione portoghese. Poche le possibilità di successo. Mourinho partirà con la Roma proprio questo pomeriggio verso Albufeira per svolgere un supplemento di ritiro in vista della seconda parte di campionato. Le sirene portoghesi si fanno sempre più forti, non resta che vedere cosa succederà al termine della stagione.