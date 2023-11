Portogallo, arriva la convocazione per Rui Patricio: ancora out Renato Sanches

il Ct Martinez ha chiamato il portiere giallorosso per le sfide a Liechtenstein e Islanda. Per il centrocampista di Mourinho, invece, sarà l'opportunità per lavorare con tranquillità a Trigoria a caccia della migliore condizione

Redazione

Il ct della nazionale portoghese, Roberto Martinez, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime sfide valide per la qualificazioni ad Euro2024. Tra i presenti c'è anche il portiere della Roma, Rui Patricio. Il numero 1 giallorosso prenderà parte alle gare contro Liechtenstein e Islanda. Il primo appuntamento sarà giovedì 16, fuori casa, allo stadio Rheinpark. Poi, domenica 19, si farà ritorno in patria per la partita contro la formazione del ct Hareide. Nessuna chiamata per l'altro romanista, Renato Sanches. Il centrocampista giallorosso, continuamente acciaccato, cercherà di approfittare della sosta per lavorare a Trigoria e migliorare la sua condizione fisica.

