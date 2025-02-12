La sfida di domani sera tra Porto e Roma non è solamente l'andata dei play-off di Europa League, competizione di fondamentale importanza per i giallorossi anche sotto l'aspetto finanziario, ma rappresenta anche l'occasione per raggiungere un traguardo storico. In caso di successo al Do Dragao, infatti, la squadra di Ranieri raggiungerebbe l'Inter per numero di vittorie (96) in Europa League. Attualmente la Roma, con 95 partite vinte su 182 disputate, è seconda in questa speciale classifica in compagnia dello Sporting Lisbona (che però ha giocato 203 gare). Se, poi, i giallorossi dovessero vincere anche il ritorno (in programma giovedì 20 febbraio all'Olimpico), a quel punto la Roma sarebbe prima in solitaria per successi in Europa League e, ovviamente, proseguirebbe il proprio cammino stagionale nella seconda competizione europea per club.