Porto-Roma, brutto fallo di Pepe su Mkhitaryan: in campo scoppia la rissa – FOTO

Il match amichevole prende una piega improvvisa quando il difensore dei portoghesi interviene durissimo sull'armeno, che reagisce

Porto-Roma è una partita amichevole solo per i tabellini. Dal primo tempo gli animi sono sembrati tesi, ma nella ripresa si è andati oltre. Al 65' Pepe entra durissimo su Mkhitaryan a centrocampo, l'armeno da terra reagisce e scoppia una rissa che si placa solo qualche minuto più tardi, con entrambe le panchine che scattano in campo per dividere i giocatori. Infuriato il numero 77 romanista, fermato a fatica dal team manager Cardini. Fuori di senno anche il tecnico dei lusitani Conceiçao, entrato in campo ma non per calmare gli animi. Dopo circa cinque minuti confusi e un giro di cambi che ha compreso lo stesso Mkhitaryan, si è ripreso a giocare. L'arbitro non ha infierito con i cartellini, ma si è assicurato che la questione fosse risolta.