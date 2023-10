Porto-Barcellona, bufera su Taylor: altro disastro in Champions League

L'arbitro Taylor sarà ricordato per sempre dai tifosi della Roma. Il fischietto inglese è stato il protagonista della finale di Europa League dove non ha concesso un rigore ai giallorossi e non ha estratto il cartellino rosso a Rakitic. Dopo le polemiche con Mourinho il direttore di gara ha continuato a sbagliare. Tante polemiche in Inghilterra e ieri critiche feroci in Champions League. Taylor ha commesso tantissimi errori nella sfida tra Porto e Barcellona. Non assegna un penalty ai portoghesi e poi ne fischia uno inesistente al Barcellona (tolto dal Var). Inoltre sbaglia totalmente la gestione di cartellini. Manca un giallo per un giallo a Carmo e un rosso a Cardoso.