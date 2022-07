Portimonense, Seck: “A Roma ho imparato tanto. Si sono rinforzati dopo la Conference”

La Roma affronterà questa sera il Portimonense nella seconda amichevole del proprio ritiro portoghese. Nella formazione lusitana però milita anche una vecchia conoscenza di Trigoria , Moustapha Seck . Il terzino classe '96 ha indossato la casacca giallorossa dal 2016 al 2020 prima di passare per Carpi, Empoli e Novara in prestito. Il senegalese ha rilasciato un'intervista al sito portoghese OJogo, nel quale ha ricordato il suo passato proprio nei cancelli di Trigoria .

Sul suo passato in giallorosso. "Ho imparato molte cose positive in quella esperienza a Roma. È vero che ero giovane, ma ho avuto a che fare con grandi giocatori e sono migliorato molto, anche, nell'aspetto mentale. El Shaarawy è l'unico rimasto di quella Roma ed è ancora in squadra".