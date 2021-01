Polveriera Roma, sfiorata la rissa all’Olimpico dopo la partita con lo Spezia

Caos. E fastidio. Quello che giustamente possono provare i tifosi all’alba di una partita decisiva per la Roma. Ma la coda polemica del duro confronto avvenuto ieri, con tanto di tentato ammutinamento della squadra per il licenziamento del team manager Gombar, avrebbe una testa ancora più eclatante. Dopo la paradossale sconfitta con lo Spezia (sul campo e a tavolino) negli spogliatoi dell’Olimpico sarebbe andata in scena una furiosa lite con protagonisti un importante membro dello staff di Fonseca e un calciatore. Lite che avrebbe portato addirittura a un contatto fisico come riporta più di una voce di corridoio. Oggetto del contendere: il mancato intervento sull’errore di Gombar nell’avallare il sesto cambio di Ibanez.

Poco prima in campo anche Dzeko aveva mostrato segnali di malessere e visto l’atteggiamento mostrato anche nelle ultime ore il bosniaco potrebbe essere “punito” in vista del match di domani. Ieri il nuovo confronto e la minaccia di non allenarsi prima che il caso rientrasse nel pomeriggio. Altro tema di discussione tra squadra e allenatore: Fonseca nello staff ha un uomo di fiducia, una sorta di segretario. Una figura che la squadra fatica a comprendere e che è stata al centro della discussione di ieri. Una polveriera con i Friedkin che oggi potrebbero intervenire, e domani c’è ancora Lo Spezia.