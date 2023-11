Polonia, Zalewski torna tra i convocati nella nazionale maggiore

Sembra esserci uno sprazzo di luce per Nicola Zalewski. Dopo l'ultimo periodo molto negativo, sia dentro che fuori dal campo, il terzino della Roma è tornato nei convocati della nazionale maggiore della sua Polonia. Il ct Probierz, infatti, nell'ultima sosta aveva deciso, in sinergia con il giocatore, di non chiamarlo per: "ricostruirsi e giocare" e il romanista ha così risposto alla convocazione dell'Under 21. Adesso la situazione è cambiata e Zalewski è rientrato nella lista per le sfide contro la Repubblica Ceca (qualificazione ai prossimi europei) e la Lettonia (amichevole).