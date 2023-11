Polonia, Zalewski titolare nel match contro la Lettonia

Seconda partita da titolare per Nicola Zalewski che dopo i 90 minuti contro la Repubblica Ceca, sarà schierato dal primo minuto anche questa sera contro la Lettonia (match amichevole). Minuti importanti per l'esterno che in giallorosso ha fin qui disputato appena 410 minuti tra campionato e coppe fornendo un solo assist (per Azmoun contro il Lecce).