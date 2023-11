Polonia, Zalewski: “Penso di aver sfruttato l’occasione”

L'esterno giallorosso si è fatto trovare pronto alla chiamata del mister della Polonia in Nazionale maggiore: "So che il ct conta su di me, ma posso aiutare anche l'Under 21 senza alcun problema"

Redazione

Nella sfida di Qualificazioni agli Europei del 2024 tra Polonia e Repubblica Ceca è emersa una buona prestazione – il migliore in campo dei suoi – di Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso si è ripreso la Nazionale maggiore dopo una serie di chiamate in U21, a causa di un periodo non proprio positivo attraversato dal laterale polacco. Sfida con qualche rimpianto per la Polonia che avendo pareggiato ha perso la possibilità di qualificarsi direttamente ad Euro 2024 e dovrà affrontare gli spareggi. Al termine del match Zalewski ha parlato così alla stampa polacca:

"Penso che abbiamo giocato una buona partita. È un peccato aver perso la possibilità di qualificarci direttamente, ma abbiamo ancora gli spareggi. Vedremo chi affronteremo. Abbiamo provato a segnare il secondo gol e abbiamo creato occasioni, calci d'angolo e calci piazzati, ma purtroppo non siamo riusciti a segnare. Penso di aver sfruttato l'occasione, ma devo ancora lottare per restare in nazionale più a lungo possibile. So che il ct conta su di me, ma posso aiutare anche l'Under 21 senza alcun problema".

