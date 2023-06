Polonia, Zalewski: “Mourinho mi ha aiutato molto, posso solo ringraziarlo”

Dopo qualche giorno di vacanza in Grecia, Nicola Zalewski ha raggiunto il ritiro della Polonia per gli impegni in nazionale. In una stagione non sempre semplice e un momento in cui la Roma ha intenzione di ascoltare eventuali offerte allettanti per lui, l'esterno polacco si concentra sulla propria selezione. Dopo il successo con la Germania, la Polonia è attesa dal match con la Moldavia di martedì per le qualificazioni a Euro 2024. In conferenza stampa, Zalewski ha parlato dei prossimi impegni ma non solo: "José Mourinho? Mi ha aiutato molto. Ho già giocato tante partite nella Roma. Posso solo ringraziarlo per quello che ha fatto per me. Vincere contro la Germania è una cosa enorme, ma sappiamo che era un'amichevole. Sarà una partita importante contro la Moldavia e contano solo tre punti. Io sono pronto per giocare, lavoro tutti i giorni per questo. La decisione viene presa dall'allenatore. La chiave è segnare un gol velocemente, poi vedremo come andrà la partita. Non sono un difensore, ma gioco dove mi mette il mister. Sono disponibile".