Polonia, Zalewski: “Mondiale esperienza unica, quasi inimmaginabile a 20 anni”

Si è chiusa con la sconfitta contro la Francia l'avventura di Nicola Zalewski al Mondiale di Qatar 2022. La Polonia ha perso 3-1 agli ottavi di finale dopo la qualificazione ai gironi eliminando Arabia Saudita e Messico. Per il giocatore della Roma una partenza da titolare all'esordio, sostituito all'intervallo, poi due panchine e i 20 minuti proprio contro Mbappe, da esterno destro. Nonostante la delusione, un'avventura comunque molto preziosa per il 20enne giallorosso: "Purtroppo questa Coppa del Mondo finisce con una sconfitta. È stata un'esperienza unica e a 20 anni è difficile da immaginare una cosa del genere. È stato un onore per me rappresentare il mio paese. Grazie a tutti", il messaggio di Zalewski su Instagram. Ora qualche giorno di vacanza, poi anche lui - decurtandosi un paio di giorni di relax - volerà in Portogallo per il ritiro con Mourinho.