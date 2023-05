Polonia, Zalewski convocato per le sfide di giugno dal tecnico Santos

La Bosnia ha chiamato Tahirovic per le sfide contro Portogallo e Lussemburgo. Convocazione anche per Svilar con la Serbia

La mente dei calciatori della Roma è ovviamente sulla finale di Europa League contro il Siviglia. Domenica, invece, si concluderà il campionato e molti prima di andare in vacanza saranno impegnati con le rispettive nazionali. Nicola Zalewski è stato convocato dalla Polonia per l'amichevole contro la Germania e per una gara di qualificazione agli Europei del 2024 contro la Moldavia. La Bosnia ha chiamato Tahirovic per le sfide contro Portogallo e Lussemburgo. Convocazione anche per Svilar con la Serbia. Il portiere affronterà Giordania e Bulgaria.