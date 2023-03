Polonia, Zalewski convocato per le sfide con Repubblica Ceca e Albania

Dopo il derby di domenica la Serie A si fermerà per la pausa per le nazionali. La prossima settimana inizieranno le qualificazioni per gli Europei

Dopo il derby di domenica la Serie A si fermerà per la pausa per le nazionali. La prossima settimana inizieranno le qualificazioni per gli Europei del 2024. Nicola Zalewski è stato convocato dal CT della Polonia Santos per il doppio impegno con Repubblica Ceca (24/3) e Albania (27/3). L'esterno della Roma dopo un inizio di stagione complicato è tornato ai livelli della passata stagione. Ieri è stato tra i protagonisti dell'ottima prova difensiva dei giallorossi contro la Real Sociedad. Col Sassuolo ha trovato il suo primo gol in carriera tra i professionisti.