Polonia, Zalewski convocato in Nazionale: a giugno sfide a Germania e Moldavia

Il terzino giallorosso è stato chiamato dalla squadra del suo Paese per le amichevoli in programma al termine della stagione con la Roma

Nicola Zalewski sta cercando di concentrarsi al meglio in vista della finalissima di domani contro il Siviglia. Nel frattempo, però, sarà contento di vedere il suo nome nella lista dei convocati del commissario tecnico, Fernando Santos, con la Polonia. La nazionale biancorossa, infatti, a giugno dovrà disputare due amichevoli importanti contro Germania e Moldavia. La prima sfida, contro i tedeschi, è in programma il 16 giugno, mentre la seconda il prossimo 20 giugno. Il terzino giallorosso, in questa stagione, si è ritagliato sempre più spazio agli ordini di Mourinho e la chiamata del suo Paese non può far altro che gratificarlo e inorgoglirlo.