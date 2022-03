Polonia U21, Zalewski titolare nel match contro Israele

Dopo l'ottima prestazione nel derby il talento classe 2002 giallorosso partirà dal primo minuto nel match della nazionale under 21 polacca

Dopo la sontuosa prestazione nel derby, prosegue la fantastica settimana di Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso è stato convocato dalla Polonia under 21 e questo pomeriggio partirà titolare nella partita contro Israele. Zalewski ha fatto tutta la trafila nelle nazionali giovanili della Polonia e lo scorso settembre ha anche fatto il suo debutto in nazionale maggiore contro San Marino. In patria credono molto nel suo talento, e in merito si è espresso anche Boniek nelle scorse settimane: "E’ un ragazzo molto talentuoso che ha bisogno di tirare fuori il suo carattere, se riesce a fare questo salto di qualità, può fare una carriera molto importante".