Polonia-Repubblica Ceca 1-1: Zalewski in campo tutto il match

Niente da fare per la Polonia che non riesce a qualificarsi tramite il girone tradizionale. La selezione di Michal Probierz pareggia 1-1 nello scontro diretto con la Repubblica Ceca in quella che era la sua ultima partita in questo girone. Nella Polonia in campo per tutto il match Nicola Zalewski, esterno sinistaro della Roma. Ora non restano che gli eventuali playoff ma tutto dipenderà dal destino di Italia, Olanda e Svizzera. Con l'Albania che si è qualificata nel pomeriggio ora c'è in palio un solo posto e verrà deciso lunedì nello scontro diretto Repubblica Ceca-Moldavia.