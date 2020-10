Polonia-Italia, le probabili formazioni: c’è Spinazzola, Pellegrini in ballottaggio con Kean

Questa sera l’Italia torna in campo per il primo impegno in Nations League di questa finestra per le nazionali, la terza giornata del girone. A Danzica gli Azzurri affrontano la Polonia (ore 20.45) di Lewandowski e Milik, che poteva giocare questa sfida da romanista. Di giallorossi in campo questa sera ce ne saranno pochissimi nella formazione iniziale: l’unico, secondo le probabili formazioni de ‘La Gazzetta Sportiva’, sarà Leonardo Spinazzola. L’esterno mancino prenderà posto da terzino nel 4-3-3 di Mancini, con Florenzi sull’altra fascia. Ad avere qualche chance di entrare nell’11 titolare è Lorenzo Pellegrini, che potrebbe completare il tridente con Immobile e Chiesa, ma ad ora Moise Kean parte in vantaggio sul numero 7 giallorosso.

Queste le probabili formazioni di Polonia-Italia:

Polonia (4-4-1-1): Fabianski; Kedziora, Glik, Walukiewicz, Bereszynski; Jozwiak, Goralski, Krychowiak, Grosicki; Klich; Lewandowski.

A disposizione: Szczesny, Dragowski, Bochniewicz, Pietrzak, Czerwinski, Karbownik, Kadzior, Linetty, Szymanski, Piatek, Milik, Moder.

Allenatore: Brzeczek.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Kean, Immobile, Chiesa.

A disposizione: Sirigu, Cragno, D’Ambrosio, Acerbi, Ogbonna, Emerson, Sensi, Locatelli, Cristante, Caputo, Lo. Pellegrini, Belotti.

Allenatore: Mancini

Arbitro: Sanchez (Spagna).