Polo, Giansanti: “Ieri grande gioia. Dopo lo Scudetto punto al Mondiale come Totti”

Stefano Giansanti, capitano della Nazionale italiana di Polo, ha parlato a margine della semifinale del campionato: "A Milano una grande gioia e un Dybala super, noi del polo abbiamo un rapporto speciale con l'Argentina. Ora l'obiettivo è il Mondiale. Lo scudetto l'ho vinto tre volte e ora punto a fare l'accoppiata con il Mondiale come il mio capitano Francesco Totti". L'ultimo scudetto conquistato da Giansanti e compagni risale allo scorso anno, quando la nazionale italiana si è anche laureata campione d'Europa. Il capitano, che ha svelato ancora una volta la sua passione per i colori giallorossi, ha poi concluso: ""Siamo carichi e concentrati. L'attenzione, in questi giorni, è soprattutto sui dettagli, che poi alla fine faranno la differenza. Conosciamo le nostre avversarie, molte le abbiamo affrontate, servirà studiare la tattica migliore".