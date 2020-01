Politano tra l’ironico e polemico: il “like” su Instagram fa discutere – FOTO

Matteo Politano è tornato a Milano dopo essere stato a un passo dalla Roma. Una trattativa sfumata, ma che potrebbe decollare nelle prossime ore. È forse per questo che l’esterno ha piazzato un “like” su una una foto postata su Instagram dall’account degli Autogol. Sul meme c’è Messi e la scritta “Quando sei interista e vedi giocare 90 minuti a Spinazzola”. Il posto ha ricevuto migliaia di like tra i quali anche quello di Matteo Politano. L’operazione che avrebbe portato il terzino a vestire la maglia dell’Inter e l’esterno offensivo quella della giallorossa era praticamente chiusa, come dichiarato da Petrachi nel pre-partita di Genoa-Roma. Poi c’è stato il dietrofront di Marotta e i due giocatori italiani, che avevano già svolto e superato le visite mediche, sono tornati rispettivamente a Milano e nella capitale.

L’attaccante dell’Inter continua a mandare dei messaggi social dopo lo scambio saltato con la Roma. Questa volta lo fa commentando con 3 cuori la foto di Spinazzola, pubblicata su Instagram per festeggiare la conquista dei tre punti e l’ottima gara disputata. “Lasciamo parlare il campo. Grande vittoria. Grande prestazione” ha scritto il terzino giallorosso.