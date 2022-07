Pogba: “Non penso a Mourinho, per me conta solo vincere”

Le parole del francese: "A Manchester cambiare allenatore ogni anno è dura, questo è stato un aspetto difficile per me. Poi ci sono stati un po' di infortuni, ma credo fosse anche una cosa mentale

Paul Pogba si è presentato alla stampa come nuovo giocatore della Juventus . Il francese, tornato all'ovile dopo gli anni in Inghilterra, non ha mancato di commentare il suo rapporto con Mourinho che lo ha allenato a Manchester . Queste le sue parole:

Juventus-Roma alla terza. Lo scontro con Mourinho sarà speciale? "Giochiamo contro la Roma, una grande squadra. Non ho pensato a Mourinho. Io voglio solo vincere tutte le partite, che siano contro Mourinho, Inzaghi o chiunque altro. Non mi importa contro chi, io voglio solo vincere".

Cosa non ha funzionato in alcune delle stagioni a Manchester? "Intanto giocare al mio posto. Cambiare allenatore ogni anno è dura, questo è stato un aspetto difficile per me. Poi ci sono stati un po' di infortuni, ma credo fosse anche una cosa mentale: il giocare e il non giocare ti fa perdere il ritmo. C'è un po' di tutto: allenatore, squadra, posizione... tutto questo mi ha un po' bloccato. Ora però sono partito e vedrete un altro Paul Spero di non avere più problemi di infortuni e di giocare al mio posto, così potrò fare meglio rispetto agli ultimi anni".