Pochesci: “Mourinho poco elegante, ma ad alcuni personaggi è tutto consentito”

L'ex allenatore di Carpi e Ternana duro sul tecnico portoghese per le proteste con l'arbitro: "A me hanno dato due mesi di squalifica. Gliela faranno pagare"

Sandro Pochesci va già duro su José Mourinho. L'allenatore romano, ex Carpi e Ternana, ha commentato le parole dell'allenatore della Roma dopo il derby a proposito della prestazione dell'arbitro, definito non all'altezza e reo di aver deciso la partita. "Mourinho lo si conosce, perdere in quel modo non gli è piaciuto. Se lo avesse fatto un altro... Io per esempio ho preso due mesi di squalifica per aver detto che con una decisione l'arbitro ha indirizzato la partita. A certi personaggi - le parole a 'TMW Radio' - è consentito tutto ".

Pochesci continua: "Per me ha sbagliato Mourinho, quando la partita è finita, è finita. Per me è stato poco elegante lamentarsi.Gliela faranno pagare per quanto detto dopo il derby. Per me la Roma deve sperare nel quarto posto, a livello offensivo è forte. Nel derby è mancata la fase difensiva, con diversi errori. Tutti parlano della Lazio, ma non è ancora la Lazio di Sarri. La Lazio ha preparato meglio il derby, era quella che aveva più da rimetterci. Se perdeva, si parlava già di mandare via Sarri. Si è rivisto comunque uno Zaniolo a livello nazionale. La Roma ha dato carta bianca a Mourinho, quindi non credo che lo abbia preso per un sesto-settimo posto, ma almeno per il quarto".