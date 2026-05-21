La Roma Primavera è in questi minuti in campo al Tre Fontane per la sfida del Primo Turno dei Play-Off Scudetto in gara unica contro il Bologna. Una partita fondamentale per i giallorossini di Guidi, che hanno a disposizione due risultati su tre per accedere alle semifinali. Sugli spalti del Tre Fontane c'è anche un ospite speciale: Daniele Ghilardi. Il difensore della Roma, che domenica sera sarà impegnato al Bentegodi con la squadra di Gasperini nella decisiva trasferta contro l'Hellas Verona, ha voluto mostrare vicinanza e supporto ai giovani giallorossi.