Playoff Conference League: per il Bodo c’è il Celtic, Leicester pesca il Randers

Sorteggio anomalo anche in Conference League, il Tottenham è ancora dentro la competizione. Turno agevole per il Leicester, meno per il Bodo

Redazione

Sorteggiati anche gli accoppiamenti per il playoff di Conference League. Ad attendere il Bodo c'è il Celtic, una delle prime squadre a retrocedere dall'Europa League mentre il Leicester, considerata una delle favorite alla vittoria finale, pesca i danesi del Randers. Un turno di certo alla portata per le Foxes di Brendan Rodgers. Oltre a quello di Champions League, anche quello di Conference è stato un sorteggio abbastanza anomalo, complice il rinvio di Tottenham-Vitesse. Entrambe le squadre sono state sorteggiate nella stessa pallina, e una delle due in caso di vittoria, affronterà il Rapid Vienna. I giallorossi di Mourinho si gusteranno questo turno da casa, sperando in un passo falso delle big.

Tutti gli accoppiamenti

Leicester-Randers, Midtjylland-PAOK Salonicco,PSV-Maccabi Tel Aviv, Fenerbahce-Slavia Praga, Bodo/Glimt-Celtic, Sparta Praga-Partizan, Rapid Vienna-Tottenham/Vitesse