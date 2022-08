Playoff Champions: Qarabag, Stella Rossa e Dinamo Kiev ai gironi di Europa League

Si è chiusa stasera la prima tranche di playoff di Champions League, ultimo atto prima di accedere alla fase a gironi. Tre sfide (domani le altre tre) che ovviamente interessavano da vicino anche la Roma, dal momento che le squadre sconfitte in questo turno accedono direttamente alla fase a gironi di Europa League raggiungendo appunto i giallorossi già qualificati. Vita facile per il Benfica, che dopo il 2-0 dell'andata batte 3-0 al ritorno la Dinamo Kiev, che quindi 'retrocede'. Bene anche il Viktoria Plzen, che supera 2-1 in casa il Qarabag dopo lo 0-0 di una settimana fa. Gli azeri scendono dunque in Europa League. Beffa clamorosa per il Crvenza Zvezda (la Stella Rossa) che a 4 minuti dai supplementari si fa autogol e concede al Maccabi Haifa il 2-2 che manda gli israeliani in Champions. La squadra di Stankovic ai gironi di Europa League. Domani si giocheranno altre tre partite: PSV-Rangers (2-2 all'andata), Trabzonspor-Copenaghen (1-2) e Dinamo Zagabria-Bodo/Glimt (0-1). Giovedì invece in campo tutte le partite di ritorno del playoff decisivo di Europa League che completerà il quadro delle 32 qualificate ai gironi, che prenderanno parte come la Roma al sorteggio di venerdì 26.