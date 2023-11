Pjanic e l’addio alla Roma: “Ho pianto ma volevo fare un altro step di carriera”

Il bosniaco ha ricordato il suo periodo a Trigoria e in Italia: “Ero innamorato della piazza ma con la Juve sono arrivato subito in finale di Champions"

Un centrocampista in grado di segnare 27 gol con la maglia della Roma nonché un mago delle punizioni. Miralem Pjanic in breve tempo è diventato un idolo dei tifosi nelle sue quattro stagioni a Trigoria tra il 2011 e il 2016. Intervistato da Aperibiza Podcast il bosniaco ha voluto ricordare proprio il periodo nella Capitale, in Italia e le motivazioni del suo addio: “A Roma mi sono innamorato della piazza e ho pianto quando me ne sono andato. Volevo fare un altro step nella mia carriera, prima passando alla Juventus dove subito sono arrivato in finale di Champions League, poi andando al Barcellona che è il top mondiale". Queste le prime parole di Pjanic che ha poi concluso: "La carriera è corta e bisogna sempre trovare nuove motivazioni, restare nella comfort zone è una cosa semplice, ma non è buona”.