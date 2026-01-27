Pjanic annuncia il ritiro: “Il calcio è stata la mia musica”

Miralem Pjanic dice addio al calcio giocato. Ad annunciarlo è stato lo stesso bosniaco che sui propri profili social ha pubblicato un lungo video accompagnato da un'emozionante descrizione: "Ho trascorso la mia vita suonando la mia melodia. Ogni tocco, ogni passaggio, ogni tiro: una nota. Il calcio era la mia musica, il campo il mio pianoforte. Il mio sogno è sempre stato quello di farvi ascoltare la bellezza di questo gioco". Queste l'incipit del messaggio. Pjanic ha poi proseguito: "Oggi, con il cuore pieno di gratitudine, posso dire che questa sinfonia è stata la mia vita. È stato un onore condividerla con tutti voi". Poi i ringraziamenti alla famiglia e a tutti coloro che hanno condiviso con lui questi anni: "Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia, che è stata il mio primo sostegno e la mia forza silenziosa. Agli allenatori, ai miei compagni di squadra, con cui ho condiviso sogni, sacrifici e vittorie. Allo staff tecnico, ai medici e a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte. Ai tifosi, l'anima di questo gioco. Grazie a tutti per aver fatto parte di questa musica". In carriera Pjanic ha vestito diverse maglie: partito dal Lione, ha fatto lo step successivo sbarcando in Serie A con la Roma (cinque stagioni, 185 presenze e 30 gol) e con la Juventus. Poi l'addio al calcio italiano con il trasferimento al Barcellona nell'operazione che portò Arthur in bianconero. Poi il Besiktas, la parentesi negli Emirati Arabi con lo Sharjah ed infine il trasferimento in Russia con il CSKA Mosca. Sotto il post, è arrivato puntuale il commento di Radja Nainggolan con il quale ha formato (insieme a De Rossi e Strootman) uno dei reparti di centrocampo migliori degli ultimi anni di Serie A: "Ti auguro il meglio fratello mio... A presto". Questo il messaggio nel Ninja. Pjanic dunque lascia il calcio a 35 anni dopo 666 partite giocate, 77 gol e 132 assist.