Pjanic: “Alla Roma sono stato benissimo, ho passato anni molto belli”

L’ex centrocampista giallorosso Miralem Pjanic si è raccontato alla Gazzetta dello Sport per presentare la super sfida di Champions tra Barcellona e Juventus, che decreterà quale squadra finirà in testa al Gruppo G della Champions League. Il bosniaco ha voluto ricordare le sue stagioni italiane, passate con le maglie della Roma e della Juve, queste le sue parole: “Sono stati molto belli. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco“. Il centrocampista però ha trovato anche il tempo per commentare il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic – “Ha dato leadership al Milan” – ma soprattutto ha giudicato così il suo poco utilizzo al Barcellona: “Voglio giocare di più. Sinceramente non capisco neanche io il perché di questa situazione. Quando l’allenatore mi ha chiamato in causa ho fatto bene. Più di così non so cosa potrei fare“.