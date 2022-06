Pizzul: “Mourinho come Bearzot, ha creato un blocco unico contro tutti”

Lo storico speaker, ha rilasciato un'intervista in occasione dei 40 anni dalla vittoria dell’Italia nel Mondiale ’82 in Spagna

Bruno Pizzul, storico speaker, ha rilasciato un'intervista al Giornale in occasione dei 40 anni dalla vittoria dell’Italia nel Mondiale ’82 in Spagna. Ecco le sue parole: "L’Italia dell’82 è stata una delle più forti di sempre. Bastava valutare i singoli giocatori. Bearzot ha creato un blocco unico contro tutti. Un po’ la stessa politica di Mourinho. Molti giocatori hanno toccato il momento magico: Paolo Rossi massacrato prima di cominciare per tutte le sue vicende. Poi, appena toccava palla, la buttava dentro. L’uomo decisivo fu Bruno Conti che martellava gli avversari sule corsie esterne".