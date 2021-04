Pizarro: “Vorrei vedere la Roma vincere uno scudetto”

Il Pek ricorda il suo passato in giallorosso: "Vorrei cambiare Roma-Samp, quella sera è stata dura. Me la porto dietro, perché nel primo tempo sembravamo il Barcellona di Guardiola"

David Pizarro è stato un giocatore fondamentale per la Roma. Dal 2006 al 20162 il Pek è stato il perno di centrocampo. In giallorosso ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa. Roma Tv ha voluto intervistarlo per ricordare il suo passato nella Capitale: "Spalletti o Montella? Quello che ha tirato fuori il meglio di me è stato Spalletti. Perrotta o Taddei? Simone, perché è campione del mondo. La differenza è quella perché per la mia Roma erano tutti importantissimi. La Coppa Italia vinta a Milano la ricordo bene, quel giorno lì hanno avuto un comportamento straordinario con noi mettendoci l'inno della Roma. La nostra curva ha cominciato a cantarla. Sono delle cose a cui tengo, perché cantare l'inno della Roma in uno stadio come San Siro dà la pelle d'oca. De Rossi è stato un compagno di reparto unico. Nonostante le offerte che arrivavano per lui è rimasto nella sua Roma. Per me è stato un privilegio. Il destino non ci ha aiutato perché meritavamo qualcosa in più. Roma-Arsenal? Ma è caduta la palla di Tonetto? Si è trovata poi? (Ride, ndr). In quella partita avevamo 14 infortunati, ha giocato Riise difensore centrale con Diamoutene. E' venuta fuori una partita memorabile. In quella scivolata Baptista doveva andare con l'altro piede altrimenti vincevamo 2-0. Era un Arsenal forte. Eravamo amareggiati per quello che avevamo costruito. Quella Roma si è tolta grandi soddisfazioni".