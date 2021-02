Pizarro: “Mi rivedo in Villar, Roma brava ad aspettarlo”

Oggi Gonzalo Villar, così come il resto della squadra, è stato protagonista di un’ottima partita. Il centrocampista spagnolo è riuscito ad arginare la forza di Rodrigo De Paul e a renderlo innocuo per tutta la gara. In molti l’hanno paragonato a un ex giallorosso, David Pizarro, che ha parlato proprio del numero 14 a Play Roma: “Sicuramente è più alto di me (ride, ndr). Mi rivedo molto in lui, è una grandissima sorpresa. Sta giocando con continuità ed ha molta personalità, mi ha sorpreso. Sa giocare a calcio e con gli anni diventerà più forte. Sono un suo tifoso, mi piace come gioca e la personalità che esprime nel calcio italiano. La Roma è stata brava ad aspettarlo”.