Pizarro: “La piazza di Roma si chiede cosa sia successo dopo Natale”

Alla vigilia di Roma-Fiorentina, David Pizarro, ex di entrambe le squadre, è intervenuto sulle frequenze di “Radio Bruno Toscana”. Diversi i temi toccati dal cileno, dalla condizione delle due formazioni al futuro di Daniele De Rossi, Alberto Aquilani e Luciano Spalletti, giallorossi in passato, ma oggi collegati al club viola. Queste le dichiarazioni dell’ex numero 7: “La piazza di Roma si domanda cosa sia successo dopo le feste natalizie. Fino a quel momento la squadra aveva un passo importante, andava forte. Dopo i giallorossi si sono persi, e il lockdown non ha migliorato le cose. Fiorentina? Stimo Montella ma il campo dice sempre la verità. Per il futuro dei viola l’ideale sarebbe Spalletti, è un allenatore di prestigio che porterebbe tanto entusiasmo. Per De Rossi sarebbe più complicato, a Firenze devi far bene da subito, però lui ha il padre che è un grandissimo allenatore. Aquilani? Gli faccio un grande in bocca al lupo per la sua prossima esperienza sulla panchina della Primavera: ha il potenziale e la possibilità di esprimere il suo lavoro in una piazza importante“.